Israel x Irã e Hezbollah: entenda os próximos passos do conflito que assusta o mundo

Pela primeira vez desde 2006, Israel invadiu o sul do Líbano em mais uma campanha contra o grupo extremista Hezbollah. A escalada já caminha para uma guerra total com potencial da participação de outros atores regionais, como o Irã, que financia o grupo.

"Se o regime sionista se atrever a responder ou cometer mais atos de malevolência, uma resposta subsequente e esmagadora se seguirá. Os estados regionais e os apoiadores dos sionistas são aconselhados a se separar do regime", afirmou a missão do Irã nas Nações Unidas nas redes sociais, nesta terça-feira.

A investida com mísseis aconteceu em retaliação às ações de Israel contra o Hezbollah, conforme disse o governo iraniano em comunicado. As autoridades do país também afirmaram que contra-ataques resultarão em "grande destruição" do país israelense.

O início da tensão entre a nação israelense e iraniana começou com a explosão de pagers e walkie-talkies de membros do Hezbollah , em Beirute e no sul do Líbano, em 17 e 18 de setembro. Os ataques foram atribuídos a Tev-Aviv, que não se pronunciou, e deixou 37 mortos, além de mais de três mil feridos. O grupo radical jurou vingança após os eventos.

Israel já disse que vai responder quando e como quiser. "O Irã e os seus representantes têm atacado Israel desde 7 de outubro em sete frentes. O Irã e os seus representantes procuram a destruição de Israel. As Forças de Defesa de Israel continuarão a fazer tudo o que for necessário para defender o estado de Israel e proteger o povo de Israel", disse o chefe das forças de defesa do país.

Em menos de uma semana, em 27 de setembro, Israel realizou operações que matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o líder do Hamas no Líbano, Fateh Sherif Abu el-Amin. As atitudes do país levantaram a possibilidade de qual seria a resposta do Irã, que financia os grupos extremistas, os quais chama de “eixo da resistência”.

Logo depois a ataques aéreos contra Beirute e o sul do Líbano, o Estado judeu invadiu o sul do país vizinho, informando que seu exército estava iniciando uma incursão terrestre limitada, tendo como alvo o Hezbollah.

O ataque iraniano pode mudar o patamar do conflito, uma vez que a reação dos Estados Unidos já não é a mesma do ataque realizado em abril, quando o Irã lançou ataques ao país israelense em resposta ao ataque do seu consulado em Damasco, na Síria, apesar das forças de Tev-Alviv não terem assumido a autoria.