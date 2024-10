Israel pede que população evacue subúrbio no sul de Beirute

O Exército israelense fez nesta terça-feira (1º) um novo apelo aos moradores do sul de Beirute para que evacuem essa área, antes de um possível bombardeio contra supostos alvos do Hezbollah nesse reduto do movimento libanês.

"Você está localizado perto de instalações perigosas do Hezbollah, contra as quais as Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) intervirão em um futuro próximo", advertiu na rede social X o porta-voz militar Avichay Adraee. O funcionário citou, em particular, o distrito de Haret Kreik.

