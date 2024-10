Israel anuncia lançamento de ofensiva terrestre no sul do Líbano

Neste contexto de crescente tensão na região, um alto funcionário americano disse à AFP, sob condição de anonimato, que "os Estados Unidos têm indícios de que o Irã se prepara para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos contra Israel".

A extensão da ofensiva israelense não ficou clara, mas a missão de paz da ONU no Líbano disse que não envolvia uma "incursão terrestre", enquanto o Hezbollah negou que soldados israelenses tivessem entrado em território libanês.

Israel anunciou nesta terça-feira (1º) ataques terrestres de suas tropas contra o Hezbollah no sul do Líbano e a mobilização de mais forças, após uma semana de intensos bombardeios contra o movimento islamista pró-Irã que causaram centenas de mortes.

Os militares israelenses disseram que não detectaram nenhuma "ameaça aérea" do Irã "por enquanto", mas que estavam preparados para se "defender e atacar".

Desde que o Exército confirmou nesta terça-feira que suas tropas iniciaram "ataques terrestres seletivos" no sul do Líbano, as autoridades forneceram poucos detalhes sobre a operação.

Um oficial de segurança israelense afirmou que os ataques tiveram alcance limitado, enquanto uma fonte do Exército libanês garantiu à AFP que "não foi observada nenhuma incursão de forças inimigas israelenses em território libanês". Não foi possível confirmar imediatamente essas afirmações.