Guerra de Israel no Líbano? O que sabe e qual a relação do Hezbollah

Israel intensifica os ataques contra o grupo Hezbollah no Líbano Crédito: Mahmoud Zayyat/AFP

O conflito entre Israel e Líbano começou há uma semana, em 23 de setembro, com bombardeios das forças israelenses resultando em cerca de 274 civis mortos e mais de mil feridos no país. A tensão se expandiu para o Iêmen nesta segunda-feira, 30. Hezbollah, o grupo islâmico paramilitar, é o principal alvo dos ataques que atingem o Líbano, inclusive em Beirute, sua capital. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A motivação por trás do conflito entre os países têm origem na aliança de grupos militares liderados pelo Irã que inclui o Hamas em Gaza e outros movimentos no Iêmen, Síria e Iraque, além do Líbano. Entenda melhor o conflito.

Hezbollah representa apoio à Gaza Os bombardeios aéreos massivos de Israel contra cidades libaneses são desdobramento da campanha militar israelense na Faixa de Gaza, território palestino ocupado por Tel-Aviv. O conflito entre Líbano e Israel iniciou em outubro de 2023, junto à guerra em Gaza, como uma forma de representar apoio aos palestinos. A tensão na fronteira entre o estado judeu e a nação libanesa foi crescendo nos últimos meses, chegando em um ponto crítico em julho, após a morte do comandante militar do Hezbollah, Fu’ad Shukr, em um ataque de Israel à capital Beirute. O intenso combate na fronteira obrigou o deslocamento de mais de 80 mil civis israelenses e libaneses, segundo informações da Organização das Nações Unidas.

Com a pressão popular para o retorno às suas casas, Israel tomou como um dos objetivos da guerra devolver os moradores ao local e, por isso, intensificou os ataques contra o Líbano. Por seu lado, o Hezbollah deve manter os ataques até que a guerra em Gaza acabe. LEIA TAMBÉM | Quase 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria após bombardeios israelenses Ataques mais recentes entre Israel e Hezbollah Em 20 de setembro, Israel atacou o reduto do Hezbollah na capital libanesa, matando 15 integrantes do grupo e o comandante Ibrahim Aqil, integrante do alto escalão.

Na manhã da última terça-feira, 24, as forças israelenses assumiram ser responsáveis pelo assassinato do líder da unidade de mísseis do grupo, Ibrahim Mohammed Kobeissi. Como retaliação, o grupo islâmico disparou dois bombardeios contra uma das bases militares de Israel, totalizando cerca de 300 foguetes lançados, segundo o porta-voz das forças israelenses Daniel Hagari. Não houve mortos, apenas “seis civis e soldados” ficaram feridos, informou o representante.

No último fim de semana, Hezbollah perdeu dois de seus aliados: Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, no dia 27; e o líder do Hamas no Líbano, Fatah Sharif Abu al Amine, no domingo, 29. Segundo informações divulgadas pelo Hamas nesta segunda-feira, 30, o líder foi morto no bombardeio ao campo de refugiados palestino El Buss, localizado na cidade de Tiro. Durante o conflito, outros líderes do grupo também foram mortos, dentre eles o comandante das forças Radwan, Ahmad Wehbe; o líder da frente sul, Ali Karaki; e Mohammad Surour, líder da unidade de drones.