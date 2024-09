Quase 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria após bombardeios israelenses

"O número de pessoas que entraram na Síria a partir do Líbano, fugido dos bombardeios israelenses - cidadãos libaneses e sírios - chegou a 100.000. O fluxo de saída continua", escreveu Grandi na rede social X.

Quase 100 mil pessoas fugiram do Líbano para a Síria devido aos bombardeios israelense, informou nesta segunda-feira (30) o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, um número que dobrou em 48 horas.

No sábado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR) informou que mais de 50 mil pessoas haviam atravessado a fronteira do Líbano para a Síria.

Após um ano de confrontos na fronteira, o Exército israelense iniciou na semana passada uma campanha de bombardeios em larga escala contra o Hezbollah no Líbano.

Israel afirma que pretende restabelecer a segurança no norte do país, alvo de ataques do Hezbollah, e permitir o retorno de dezenas de milhares de habitantes que foram obrigados a fugir de suas casas.