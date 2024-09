Após eliminar cúpula do Hezbollah, Israel rebate ataques vindos do Iêmen

O ataque de Israel que assassinou o maior líder da milícia, Hasan Nasrallah, na sexta-feira, matou outros 20 chefes do Hezbollah. As mortes foram confirmadas neste domingo, 29, pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês), que direcionaram uma nova ofensiva contra grupos armados da região apoiados pelo Irã. Os ataques foram lançados contra os houthis, no Iêmen.

Segundo os militares israelenses, as mortes significam a eliminação de quase toda a cadeia de comando do Hezbollah. Entre eles, estão o líder do grupo no sul, o chefe da unidade de segurança e um conselheiro veterano de Nasrallah. O possível sucessor da liderança da milícia, Nabil Qaok, também morreu em um ataque de Israel no sábado. O Hezbollah confirmou todas as baixas.

Neste domingo, os dois lados realizaram novos ataques. Israel bombardeou áreas no leste do Líbano onde estariam estruturas do Hezbollah.