Como Israel localizou o líder do movimento libanês Hezbollah

A morte do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, na sexta-feira (27), em um bombardeio aéreo, foi feito da espionagem israelense que culminou vários dias de operações e mostrou até que ponto se infiltrou no movimento libanês pró-Irã, segundo especialistas. Veja o que se sabe sobre como Israel mobilizou os seus recursos de inteligência para efetuar o ataque.

- A preparação -

O Hezbollah começou a disparar foguetes contra o norte de Israel um dia após o ataque do seu aliado Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra na Faixa de Gaza. A violência transfronteiriça entre Israel e o movimento islamista libanês aumentou acentuadamente em 17 de setembro, com ataques de sabotagem contra pagers usados pelo Hezbollah, seguidos um dia depois por explosões dos walkie-talkies do grupo. As explosões, pelas quais Israel não assumiu a responsabilidade, mataram pelo menos 39 pessoas, feriram quase 3.000 e "devolveram as comunicações do Hezbollah à Idade da Pedra", escreveu Robert Satloff do Instituto de Washington para a Política do Oriente Médio.

Alguns analistas consideram que a operação reflete os grandes avanços da unidade militar 8200, um grupo israelense de inteligência de sinais, na interceptação dos dispositivos de comunicação do Hezbollah. O próprio Nasrallah alertou em fevereiro: "O celular que você tem em mãos é um dispositivo espião". Isso motivou o uso de pagers, que depois viraram armas. No entanto, o porta-voz militar israelense, Nadav Shoshani, disse aos jornalistas na sexta-feira que a coleta de informações que levou ao assassinato de Nasrallah durou vários anos.

"Usamos informações que coletamos durante anos, tínhamos informações em tempo real e realizamos esse ataque", disse ele. A coronel reformada Miri Eisen, do Instituto Internacional de Contraterrorismo da Universidade Reichman, em Israel, também observou que o ataque foi o resultado de um extenso trabalho. "As capacidades israelenses em relação ao Hezbollah mostram a profundidade da infiltração de sua inteligência nas linhas do Hezbollah", disse ele.

Eisen observou que "estas não são coisas que foram inventadas nos últimos 11 meses", quando o Hezbollah começou a atacar o norte de Israel. - O ataque - Autoridades israelenses revelaram que Nasrallah e outros líderes do Hezbollah se reuniram na sexta-feira no "quartel-general" do grupo em seu principal reduto, nos subúrbios ao sul de Beirute.

A área foi bombardeada por Israel enquanto este intensificava a sua campanha contra o Hezbollah. Pouco antes das 18h30 (12h30 no horário de Brasília), fortes explosões foram ouvidas na capital libanesa. O The Wall Street Journal informou que Israel planejou durante meses usar "uma série de explosões programadas" no bunker subterrâneo onde Nasrallah estaria localizado e "cada explosão dava origem à seguinte".