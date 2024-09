Restaurante na Itália cobra R$ 362 para cortar e servir bolo em aniversário de cliente

Conta com cobrança para cortar bolo chamou atenção nas redes sociais Crédito: Reprodução

A empresária, Gessica Geca, organizou o aniversário da avó em um restaurante em Arezzo, na Itália. A situação, em um primeiro momento, pode ser considerada comum, mas, na hora de pagar a conta, ela teve uma surpresa nada agradável. O restaurante estava cobrando uma taxa de cerca de R$ 362 pelo corte do bolo. Gessica conta que antes realizar a celebração, chegou a entrar em contato com o estabelecimento para conferir se não teria problema em levar um bolo para o local. O restaurante, segundo ela, afirmou neste primeiro momento que não seria incômodo, mas não teria deixado claro que cobraria uma taxa pelo "serviço". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, ao fim do aniversário, a empresária percebeu uma cobrança de 58 euros, aproximadamente R$ 362, pelo corte e "deslocamento do bolo" no restaurante.