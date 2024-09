Imagem inédita mostra como submersível Titan ficou após implosão no mar

Uma imagem inédita divulgada nessa segunda-feira, 16, pela guarda costeira dos Estados Unidos revelou a carcaça do submersível Titan que implodiu no mar após expedição com uma tripulação de cinco pessoas que aconteceu em junho de 2023. A missão pretendia levar os tripulantes até os destroços do Titanic.



O submersível da empresa OceanGate sumiu no oceano no dia 18 de junho de 2023. A bordo estavam o piloto e outros quatro passageiros. Os empresários Hamish Harding, Shahzada Suleman Dawood, Paul-Henry Nargeolet e seu filho, especialista no naufrágio do Titanic.

Imagem inédita mostra submarino Titan no fundo do oceano após implosão



Mais de um ano após a expedição do Titan, uma imagem inédita mostrando a traseira do veículo foi divulgada e mostra a cauda do submersível no fundo do mar. Um relatório sobre o achado diz que a descoberta é um caminho para a conclusão definitiva do caso.