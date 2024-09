Novas imagens do Titanic mostram avanço de bactéria que "come ferrugem" e pode fazer destroços sumirem até 2035

A proa do navio foi utilizada no filme de 1997 como local onde aconteceu o primeiro beijo de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet). Crédito: Reprodução/RMS Titanic Inc e Disney/20th Century Fox

Há 112 anos repousa no fundo do mar os destroços do Titanic. Mais de um século e uma década depois, novas imagens revelam os avanços da deterioração do navio, isso numa profundidade de mais de 3.800 metros. Fotografias impressionantes mostram que parte da proa do mais famoso transatlântico da história desabou e revelam detalhes da deterioração acelerada dos destroços que ainda restam no leito do oceano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O naufrágio que durou cerca de 2 horas e 20 minutos e que vitimou mais de 1.500 pessoas na madrugada de 15 de abril de 1912 foi imortalizada graças ao filme de 1997, dirigido pelo cineasta James Cameron.

No longa, a proa Parte da frente das embarcações. O oposto de proa é "popa", que é a parte de trás dos navios. do Titanic foi cenário de uma das mais famosas cenas da sétima arte. Lá, Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) se beijam pela primeira vez no local, criando um momentos mais memoráveis da história do cinema. Os mais de cem anos debaixo d'água geraram forte corrosão na estrutura metálica da embarcação. Filmagens captadas por um robô submarino mostram que parte do corrimão de proa do navio já não está mais lá. As novas imagens foram publicadas pela empresa RMS Titanic Inc, confira:

Confira o novo vídeo do Titanic no fundo do mar Corrimão de proa do navio caiu devido a corrosão por bactérias que se alimentam de ferrugem O pedaço de mais de 4 metros do corrimão de proa do Titanic desabou "em algum momento nos últimos dois anos", afirma Tomasina Ray, diretora do acervo da empresa RMS Titanic Inc, que tem os direitos legais da exploração do campo de destroços do navio.

Segundo ela, na expedição de 2022, parte do corrimão ainda estava no lugar de origem, mas já apresentava sinais de que cairia em breve. Imagens publicadas no início de setembro de 2024 já mostram que a grade, hoje, está no fundo do mar. A deterioração do navio se dá, principalmente, devido às bactérias Halomonas titanicae que devoram o ferro retorcido do navio. Esta espécie se alimenta de ferrugem e é capaz de suportar as mais inóspitas situações, como a forte pressão do fundo do oceano, a eterna escuridão e a alta salinidade. Estudos de 2019 preveem que o microorganismo "coma" o Titanic por completo até meados da década de 2030.

A proa do Titanic ficou conhecida após a famosa cena do filme de 1997. Crédito: Reprodução/Disney/20th Century Fox Local dos destroços do Titanic apresenta grave perigo à vida humana O principal fator de risco presente no campo de destroços do Titanic é a pressão da água. No local onde o navio está a pressão ao redor é 390 vezes maior do que na superfície. Toda e qualquer forma de vida humana não sobrevive à esta condição. Quando expostos a essa situação extrema, o corpo humano entra em estado de implosão, que é um colapso em direção ao centro do objeto.