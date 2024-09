Plástico de uso único domina o mundo, de Bangkok ao RJ

Lixeiras das praias do Rio recebem cerca de 130 toneladas de resíduos por dia, mas o plástico não é separado. Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

A cada ano, o mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos, muitos dos quais são descartados após apenas alguns minutos de uso.

A cada ano, o mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos, muitos dos quais são descartados após apenas alguns minutos de uso.

À medida que se aproximam as negociações deste novembro para acordar o primeiro tratado mundial sobre poluição plástica, a AFP examina a popularidade global dos plásticos de uso único.

Como é o uso de resíduos plásticos no Rio de Janeiro

Todos os dias, vendedores percorrem as areias de algumas das mais belas praias do Rio de Janeiro, carregando recipientes de metal cheios de mate. A bebida gelada é dispensada em copos plásticos para os entusiastas do sol ao longo da orla.

"Beber mate é parte da cultura do Rio de Janeiro," explica Arthur Jorge, de 47 anos, enquanto procurava clientes.

Ele reconheceu os impactos ambientais de suas pilhas de copos plásticos, em um país classificado como o quarto maior produtor de resíduos plásticos em 2019. Mas "é complicado" encontrar alternativas acessíveis, revelou à AFP.



Jorge afirmou que os vendedores de mate na praia usam plástico há tanto tempo quanto ele consegue se lembrar. Ele paga 5,50 reais por uma pilha de 20 copos e cobra dos clientes 10 reais por cada bebida.

Lixeiras ao longo das praias do Rio recebem cerca de 130 toneladas de resíduos por dia, mas o plástico não é separado, e apenas 3% dos resíduos do Brasil são reciclados anualmente.

Evelyn Talavera, de 24 anos, disse que faz o possível para limpar ao sair da praia: "Precisamos cuidar do nosso planeta, jogar o lixo fora, manter o ambiente limpo."



Os canudos de plástico foram banidos dos restaurantes e bares do Rio desde 2018, e as lojas não são mais obrigadas a oferecer sacolas plásticas gratuitas – embora muitas ainda o façam.

O Congresso também estuda uma legislação que proibiria todos os plásticos de uso único.

Como é o uso de resíduos plásticos em Bangkok

Em uma rua de Bangkok repleta de vendedores de alimentos, clientes fazem fila para os famosos doces tradicionais de Maliwan.

Bolinhos de camadas no vapor – verdes com folha de pandan ou azuis com ervilha – estão em sacos plásticos transparentes ao lado de filas de pudim de taro em caixas plásticas.

Todos os dias, esse pequeno negócio de 40 anos usa pelo menos dois quilos de plástico de uso único. "O plástico é fácil, conveniente e barato," diz o proprietário Watchararas Tamrongpattarakit, de 44 anos.



As folhas de bananeira costumavam ser padrão, mas estão se tornando cada vez mais caras e difíceis de encontrar.

Além disso, é trabalhoso usá-las, pois cada uma deve ser limpa e verificada para que não tenha rasgos.

"Não é prático para o nosso ritmo de vendas," explica Watchararas.

A Tailândia começou a limitar o uso de plástico de uso único antes da pandemia, pedindo aos principais varejistas que parassem de distribuir sacolas gratuitamente.