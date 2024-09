Índia é o maior poluidor por plástico no mundo, diz estudo

A Índia é o maior poluidor por plásticos do mundo, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (4) por uma equipe de pesquisadores, que destacam o perigo representado pela queima irregular dos resíduos desse material.

Os autores, pesquisadores da Universidade de Leeds, calcularam que em 2020 foram despejadas no meio ambiente 52,1 milhões de toneladas de plástico.

Com 9,3 milhões de toneladas, ou seja, quase um quinto do total global, a Índia é o maior poluidor do mundo. O número, segundo os autores, reflete sua grande população e o fato de que no país há pouca coleta de lixo.