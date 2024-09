Sexta-feira 13? Motoristas brigam com motosserra na Itália; veja vídeo

O confronto aconteceu no início da semana, mas viralizou nesta sexta-feira, 13, em referência à franquia de terror do personagem Jason Vorhees

O infame protagonista da franquia “Sexta-Feira 13” foi lembrado após uma gravação de dois motoristas usando motosserras em briga de trânsito viralizar em Rosolini, província da Itália. Apesar do vídeo ter se popularizado nesta sexta-feira, a disputa aconteceu três dias antes, na terça-feira, 10.

Na reconstituição feita pelos carabinieri, membros das forças de segurança italiana, a altercação pode ter acontecido quando dois veículos quase se chocaram em uma rotatória, o que gerou uma troca de palavras entre os motoristas.

De acordo com as testemunhas, um dos estrangeiros do veículo pegou uma motosserra da caminhonete, enquanto o companheiro se “armou” com uma escada. Em resposta, o jardineiro que estava no outro carro também buscou sua motosserra.