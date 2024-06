Enchente inunda casas e ruas da Comuna de Noasca, na Itália

Após vários dias de chuvas torrenciais, moradores da comuna de Noasca, na Itália, tiveram de lidar com inundações e deslizamentos de terra. A informação foi veiculada em jornais locais e confirmada pela agência de notícias Reuters, que conseguiu confirmar a data em que o vídeo foi filmado com base nos metadados referentes às reportagens locais.

Cientistas associam que o clima extremo, cada vez mais comum, é resultado da mudança climática global.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com uma reportagem publicada no jornal local IL Fatto Quotidiano, os centros habitados de Noasca e Ceresole Reale, no vale superior do riacho Orco, estão isolados desde a noite do último sábado, 29, devido a dois deslizamentos de terra ocorridos durante a onda de fortes tempestades.