Mãe ursa é morta a tiros na Itália; caso gera críticas de ativistas

O animal, baleado próximo a um parque nacional italiano, deixou dois filhotes e gerou indignação no país; saiba o que pode acontecer com o responsável

A morte de uma mãe ursa, apelidada de Amarena pela população local, causou indignação a ativistas dos direitos animais na Itália. O animal foi baleado por uma espingarda nos arredores de San Benedetto dei Marsi, na quinta-feira, 31.

O incidente foi confirmado pelo Parque Nacional dos Abruzos, Lácio e Molise em sua página no Facebook. Na publicação, a imagem da ursa morta, que circulava nas redes sociais, foi compartilhada ao lado de uma nota.

“O veterinário do Parque interveio no local junto da equipe de emergência, que no entanto só conseguiu apurar a morte do urso dada a gravidade do ferimento”, explica a postagem.