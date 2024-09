Gato resgatado pesando 17Kg inicia fisioterapia e esteira aquática para reaprender a andar

Pesando 17 quilos, gato foi resgatado de porão de hospital na Rússia. Chamado de Kroshik, o felino foi vivia sob uma dieta à base sopas, pães e uísque. Crédito: Reprodução/Instagram @matroskin_prm

Pesando 17 Kg, um gato foi encontrado vivendo em um porão de um hospital na Rússia. Chamado de Kroshik, o bichano foi resgatado por agentes de um abrigo de animais da cidade de Perm, a cerca de 1.350 quilômetros de Moscou, capital do país. Segundo o abrigo que salvou o gato, na época em que vivia preso no hospital, Kroshik era alimentado com pães, sopas, carnes e até uísques. A dieta inapropriada para um felino casou obesidade no animal e prejudicou sua locomoção. Vale destacar que o peso médio de um gato macho adulto varia de 4 a 5Kg. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sob os cuidados do abrigo Matroskin desde a sexta-feira, 30 de agosto, Kroshik passa por sessões de esteira aquática e cinesioterapia de 3 a 4 vezes por semana para aprender a se locomover novamente.

Gato de 17Kg passa por sessões de esteira aquática; veja o vídeo Gato Kroshik sofreu com o "amor em excesso" dos antigos tutores Conforme relato divulgado no perfil do abrigo de animais Matroskin, a história de Kroshik foi um caso onde os tutores amaram tanto o animal ao ponto onde não lhe permitir ter uma vida normal. Enquanto vivia sob os cuidados de trabalhadores e frequentadores do hospital russo, o gato recebia comida sempre que alguém o via e nem sempre tinha uma alimentação apropriada para a espécie. Após o resgate, o indefeso Kroshik foi submetido a exames de ultrassom. Porém, devido à alta quantidade de gordura presente no corpo do felino, os sensores não funcionaram da forma correta. Agora em um novo lar, o gato passa por uma longa recuperação. O felino hoje se encontra em tratamento para perde o peso excessivo. Crédito: Reprodução/Instagram @matroskin_prm