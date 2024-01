Gato é resgatado após ficar preso em calha de água em Limoeiro do Norte

Um gato foi resgatado após ficar preso em uma calha de água pluvial em Limoeiro do Norte, no Cariri. O caso foi registrado na manhã deste domingo, por volta das 9h30min. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o felino foi resgatado sem ferimentos, “apenas molhado”.

O gato estava preso em uma calha de água na Rua Padre Joaquim de Menezes. Segundo o 3º sargento Ricardo Mota de Sousa, que comandou socorro, “a mãe desse filhote de gato pariu no telhado e ele caiu na calha”.

Após avaliar a situação, a guarnição optou pela técnica de alagamento da calha. Em questão de minutos, o gato foi resgatado com total integridade.