5 motivos pelos quais os gatos atacam as pernas das pessoas 

As causas para esse tipo de comportamento podem ser variadas e demandam atenção ao pet

Os gatos são animais intrigantes, e comportamentos curiosos podem ser observados em sua interação com as pessoas. Quando se trata de atacar as pernas das pessoas, existem algumas razões pelas quais eles podem fazer isso. Veja!

1. Instinto de caça

Os gatos são predadores por natureza, e seus instintos de caça ainda estão presentes, mesmo em felinos domésticos. Quando as pessoas se movem rapidamente, especialmente em movimentos imprevisíveis, as pernas podem se assemelhar a presas em potencial para o gato, desencadeando o seu instinto de perseguir e caçar.

2. Brincadeira

Atacar as pernas das pessoas pode ser uma maneira de se engajarem em uma atividade lúdica. Para eles, pode ser uma brincadeira amigável, ainda que seja algo incômodo ou doloroso para as pessoas.