Edmundo González, rival de Maduro na eleição, pede asilo na Espanha e deixa a Venezuela

O candidato opositor Edmundo González Urrutia, rival do ditador Nicolás Maduro nas eleições venezuelanas de 28 de julho e que estava refugiado na embaixada da Espanha após sofrer perseguição política, deixou a Venezuela e seguiu para a Espanha, onde havia pedido asilo político.

No X (antigo Twitter), o ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, confirmou que Gonzáles estava indo à Espanha "a seu pedido" em uma aeronave da Força Aérea Espanhola. "O Governo da Espanha está comprometido com os direitos políticos e a integridade física de todos os venezuelanos", publicou o chanceler.

González é um dos principais alvos da perseguição política engendrada pelo regime de Maduro após as eleições de julho, que o governo alegou ter vencido, embora todas as evidências mostrem o contrário. Maduro se recusou a divulgar as atas eleitorais que comprovariam o resultado.