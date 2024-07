González Urrutia, o rival de Maduro na Venezuela

"Nunca, nunca, nunca pensei em estar nesta posição", admitiu o discreto diplomata de carreira, de 74 anos, à AFP em abril. "Esta é a minha contribuição para a causa democrática... faço isso com desprendimento, como uma contribuição para a unidade".

Até recentemente, Edmundo González Urrutia conversava de varanda em varanda com os netos, vizinhos de um prédio adjacente. Mas o seu papel de avô foi inesperadamente substituído pelo de candidato à presidência da Venezuela, em uma eleição em que enfrenta o presidente Nicolás Maduro.

"O que eles não sabiam é que aquele ‘tampão’ ia virar uma garrafa, e aqui estamos hoje nestas condições", disse ele com um sorriso.

"Estava em minha casa, em um sábado à tarde, quando me telefonaram" para "assinar uma carta ao CNE", o Conselho Nacional Eleitoral, recordou. "Quando ouvi meu nome, eu disse: 'Mas aqui tem algo diferente".

Na época, ele era desconhecido pela maioria. Ramón Guillermo Aveledo, ex-secretário da MUD, o retratou como "um venezuelano decente, um democrata e um servidor da República".

- "Sem um pingo de populismo" -

Nascido em La Victoria, uma pequena cidade a cerca de 110 quilômetros de Caracas onde ocorreu uma das batalhas mais heroicas da guerra de independência em 1812, González Urrutia viveu e estudou lá até se mudar para a capital para iniciar a universidade.

Formou-se em Estudos Internacionais pela prestigiada Universidade Central da Venezuela (UCV) e depois ingressou na Chancelaria.

No escritório de sua casa, destaca-se um cartaz com a frase em latim: "Verba volant, scripta manent".

"Trabalhei com um embaixador que me dizia: 'Você tem que ter mais uma conquista na vida. Tudo que você faz, tudo que está escrito, fica e as palavras voam'", explicou sobre o significado dessa frase.