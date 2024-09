Forças de Maduro abandonam cerco à embaixada da Argentina na Venezuela

O Itamaraty afirmou que não tinha essa informação até o início da noite deste domingo, 8. No sábado, 7, a Venezuela comunicou o Brasil que iria revogar a custódia do País sobre a embaixada argentina , que abriga opositores à ditadura de Nicolás Maduro, em Caracas.

Após 48 horas de tensão, testemunhas disseram que as forças de Nicolás Maduro abandonaram o cerco à embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, segundo o jornal argentino Clarín. O fornecimento de energia elétrica também foi restaurada, de acordo com fontes da publicação.

Exílio de Edmundo Gonzalez

Um grupo de homens encapuzados rodeava o local desde sexta-feira, 6, onde há seis asilados venezuelanos, e só deixou os arredores após o candidato opositor Edmundo González Urrutia, rival de Maduro, deixar a Venezuela e se exilar na Espanha neste domingo, 8.

Neste sábado, 7, o Itamaraty se disse surpreso com a decisão e afirmou que só deixaria a representação quando um substituto fosse designado. Neste domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma reunião com autoridades do Ministério das Relações Exteriores para tratar da situação.

Para a Organização dos Estados Americanos (OEA), o governo venezuelano forçou Edmundo González, opositor de Maduro, ao exílio.