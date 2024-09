Outro avião ligado a Maduro está sob vigilância; entenda polêmica

Uma segunda aeronave vinculada à presidência da Venezuela, é monitorada por autoridades da República Dominicana, foi o que informou a Rede de Televisão americana CNN, que disse ter informações de uma fonte de identidade não revelada.

Ainda de acordo com a rede de TV, não há informações sobre o modelo ou o fabricante do avião. A notícia vem a público logo após os Estados Unidos anunciarem a apreensão de um avião Dassault Falcon 900, também da República Dominicana, alegando ilegalidades na aquisição da aeronave por violar as sanções americanas ao país sulamericano. Após sua apreensão a aeronave foi transferida para o Estado da Flórida.

De acordo com as informações da CNN o avião era utilizado pelo líder venezuelano Nicolás Maduro, para realização de viagens internacionais. O confisco do veículo por autoridades americanas, foi classificado como “pirataria”, por Maduro.