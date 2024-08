Índia registra aumento 'alarmante' de raios mortais

A mudança climática causa um aumento alarmante de raios mortais na Índia, que matam 1.900 pessoas por ano no país mais populoso do mundo, alertam os cientistas.

Os raios causaram 101.309 mortes entre 1967 e 2020, com um aumento acentuado entre 2010 e 2020, de acordo com uma equipe de pesquisadores liderada pela Universidade Fakir Mohan, no estado oriental de Odisha.

"Os resultados indicam um aumento constante na atividade dos raios na Índia, posicionando-os como uma das principais causas de morte entre os desastres naturais induzidos pela mudança climática", afirma o relatório.