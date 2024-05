Índia bate recorde de temperatura com 52,3ºC em Nova Délhi

As temperaturas em Nova Delhi, capital da Índia, atingiram um recorde de 49,9 graus Celsius. Crédito: Arun SANKAR / AFP

A Índia bateu nesta quarta-feira, 29, o recorde nacional de temperatura, com 52,3ºC na capital, Nova Délhi, informou a agência meteorológica do governo. O Departamento Meteorológico da Índia (DMI), que informou sobre "severas condições de onda de calor", registrou a temperatura no subúrbio de Mungeshpur na tarde de quarta-feira, o que superou em mais de um grau o recorde nacional anterior, registrado no deserto do Rajastão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A onda de calor no centro e noroeste da Índia "deve diminuir progressivamente" a partir de quinta-feira, acrescentou o DMI.

Em maio de 2022, algumas áreas de Nova Délhi registraram 49,2ºC, informou na época a imprensa indiana. As temperaturas elevadas não são incomuns nesta época do ano na Índia, mas os estudos científicos indicam que a mudança climática tornou as ondas de calor mais prolongadas, frequentes e intensas. Recorde de calor na Índia: autoridades alertam sobre risco de falta d'água As autoridades de Nova Délhi também alertaram para o risco de falta de água devido ao calor. O abastecimento foi reduzido em algumas áreas.

A ministra da Água, Atishi Marlena, pediu à população que assuma a "responsabilidade coletiva" de evitar o desperdício de água, informou o jornal Times of India. "Para resolver o problema da escassez de água, adotamos uma série de medidas, como reduzir o fornecimento de água de duas vezes ao dia para uma vez ao dia em muitas áreas", declarou Atishi, segundo o jornal Indian Express. "A água economizada será racionada e distribuída às áreas que enfrentam escassez de água, onde o abastecimento dura apenas 15 a 20 minutos por dia", acrescentou. O nível do rio Yamuna, um afluente do Ganges que atravessa Nova Délhi, diminui consideravelmente durante os meses mais quentes, o que deixa a capital muito dependente dos estados agrícolas vizinhos de Haryana e Uttar Pradesh, que têm necessidades significativas de água. O DMI também destacou o impacto do calor na saúde, em particular das crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. As temperaturas mais elevadas de terça-feira foram registradas no estado do Rajastão, com 50,5ºC.

Onda de calor atinge também o Paquistão O Paquistão também registrou um pico de temperatura de 53 graus no domingo em Sind, província na fronteira com a Índia. O Departamento Meteorológico do Paquistão espera uma queda da temperatura a partir de quarta-feira, mas alertou para novas ondas de calor em junho. Os estados de Bengala Ocidental e Mizoram, no nordeste indiano, foram afetados por fortes ventos e chuvas na passagem do ciclone Remal, que deixou 65 mortos em Bangladesh e na Índia no fim de semana.