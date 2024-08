Polícia enfrenta manifestantes que exigem justiça após estupro e assassinato de jovem médica na Índia

A polícia indiana lançou, nesta terça-feira (27), gás de efeito lacrimogêneo e canhões d´água contra milhares de manifestantes que exigiam justiça para uma médica assassinada e estuprada na cidade de Calcutá este mês.

A descoberta em 9 de agosto do corpo ensanguentado da médica de 31 anos em um hospital público na cidade provocou uma onda de indignação no país, onde existe um problema crônico de violência contra as mulheres.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A manifestação de terça-feira viu milhares de pessoas marcharem em direção a um edifício governamental para exigir a renúncia de Mamata Banerjee, a principal ministra do estado de Bengala Ocidental.