Homem tem testículos mordidos por cobra enquanto usava vaso sanitário na Tailândia; veja vídeo

Thanat Tangtewanon foi pegue de surpresa ao ver que havia uma serpente píton dentro do vaso sanitário. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Será um novo medo desbloqueado ou um filme de terror virando realidade? Na Tailândia, um homem teve os próprios testículos mordidos por uma cobra enquanto usava o vaso sanitário. Thanat Tangtewanon compartilhou a cena aterrorizante nas redes sociais. No vídeo, ele mostra a cobra ainda presa no vaso sanitário e o piso do banheiro cheio de poças de sangue. O caso aconteceu no domingo, 18, e foi compartilhado por Thanat na madrugada da terça-feira, 20. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais: Mulher encontra cobra vivendo há dois dias em vaso sanitário



Homem é atacado por cobra enquanto usa vaso sanitário; confira o vídeo Cobra no vaso sanitário? Entenda o motivo do animal aparecer nas tubulações de esgoto Segundo relato publicado no Facebook, Thanat havia acionado a descarga do vaso sanitário antes de usá-lo pois, nas regiões do sudeste asiático é comum que répteis vaguem pelas tubulações de água e esgoto durante a época das monções Entre os meses de junho a outubro, ocorre a monção de verão. O fenômeno acontece devido o ar continental mais quente "subir" na atmosfera, causando um centro de baixa pressão, o que "puxa" o ar mais frio e úmido vindo os oceanos.



Tal sistema provoca fortes chuvas na região, causando enchentes e transbordamento de rios. . Vendo que estava "seguro", Thanat sentou no aparelho. Mas de repente sentiu uma fonte dor nos testículos e constatou que uma cobra píton havia cravado os dentes nele. "Fiquei chocado", afirmou o homem em publicação nas redes sociais. No relato, Thanat conta que agarrou e puxou a serpente para retirá-la do vaso sanitário e matou o animal à golpes com um escovão de banheiro.

Thanat Tangtewanon conta que agarrou a cobra para tentar retirá-la de dentro do vaso sanitário. Crédito: Reprodução/Redes Sociais LEI MAIS | O que fazer ao ser picado por um animal peçonhento? Veja cuidados e onde buscar ajuda Após viver um momento digno de filmes de terror, Thanat foi levado ao hospital com a ajuda de vizinhos. A serpente, uma píton, não é venenosa. O animal é como as sucuris e as jiboias, sendo da categoria das cobras constritoras, ou seja, matam prendendo a circulação das vítimas.



Thanat Tangtewanon reside na cidade Chiang Mai, cerca de 687 quilômetros da capital tailandesa, Bancoque. Na mesma publicação onde relata a picada da cobra, o tailandês afirma que está bem e se recuperando. O que as autoridades brasileiras recomendam fazer em caso de picada de cobra Em casos de picadas de cobras, o Instituto Butantan aconselha que a vítima deve ser encaminhada ao hospital ou posto de saúde mais próximo para que os devidos tratamentos sejam conferidos à pessoa. Além disso, a entidade recomenda lavar o local da picada com água e sabão, deitar-se de modo que o local da picada fique elevado e, se possível, fotografar a serpente para que ela possa ser identificada. Complementando os cuidados, o instituto elenca uma série de ações que não devem ser feitas em hipótese alguma em casos de picadas de cobra: