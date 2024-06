Cachorro "entalado" em "portinha para gato" é eleito foto de pet mais engraçada do mundo

Foto de cachorro entalado em portinha criada para gatos vence concurso e é eleita como foto de pet mais engraçada do mundo em 2024. Confira registros:

Com o título "Not just for cats" (Não é só para gatos), a fotografia é de autoria de Sarah Haskell. Como reconhecimento, Sarah recebeu um prêmio de 100 libras, equivalente a aproximadamente R$ 645.

O grande destaque deste ano é um cachorro que conquistou o prêmio geral com uma foto inusitada: ele tentou, sem sucesso, passar por um buraco de gato na porta! A imagem, que rendeu boas risadas ao jurí, mostra o cãozinho entalado no pequeno espaço destinado aos felinos.

O " Comedy Pet Photo Awards " é uma competição anual que seleciona e premia as fotos mais hilárias de animais domésticos. Em 2024, o evento celebra sua quinta edição e já revelou os vencedores das diversas categorias.

Vencedor na categoria "parecido com o dono" Crédito: Reprodução/Comedy Pet Awards

Vencedor na categoria "escolha do povo" Crédito: Reprodução/Comedy Pet Awards

Vencedor geral do Comedy Pet Awards 2024 Crédito: Reprodução/Comedy Pet Awards

Confira os vencedores do Comedy Photo Awards

Mas não são apenas cães e gatos que fazem sucesso no concurso, entre os finalistas que foram selecionados era possível possível encontrar as mais diversas poses e expressões realizadas por cães, gatos, cavalos, um hamster e até mesmo uma tartaruga.

Além do prêmio geral, a competição também celebrou outros animais em subcategorias, garantindo momentos de diversão e fofura para todos os amantes de pets. O "Comedy Pet Photo Awards" continua a mostrar que, quando se trata de arrancar sorrisos, nossos amigos pets são verdadeiros campeões.

Concurso elege a foto de pet mais engraçada do mundo em 2024

A ideia de uma competição para premiar os bichos surgiu depois que os amigos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sulam idealizaram uma competição sobre fotos engraçadas da vida selvagem, área da fotografia de interesse de ambos.

A criação foi um sucesso, fazendo com que os amigos expandissem o conceito para os animais de estimação e desde a criação do concurso, os registros enviados fazem o coração da banca de jurados, e também do público, ser inundado de alegria ao testemunharem os registros mais inusitados e cômicos de inúmeros pets.

Desse modo, já com a visão de como funcionava o processo, os amigos decidiram aplicar o mesmo esforço para criar uma competição, dessa vez centrada na vida dos pets.

“Através do ‘Comedy Pets’, queremos promover uma consciência positiva sobre as questões de bem-estar animal e celebrar a contribuição incrível e valiosa que os animais de estimação podem e têm em nossas vidas”, relatam os fundadores no site da competição.