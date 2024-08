7 dicas para preparar o cachorro para a chegada do bebê 

Estabeleça uma rotina consistente de alimentação, passeios e brincadeiras. Isso ajudará o cachorro a se sentir mais seguro e menos ansioso com as mudanças. “Deixamos os pets menos ansiosos, menos agitados, quando a rotina deles é mantida, quando o pet sabe o que vai acontecer, e suas necessidades são atendidas. Qualquer mudança em seu dia a dia aumenta a ansiedade e, assim, ele fica mais agitado”, explica a veterinária Caroline Mouco Moretti.

Permita que o cachorro explore os itens do bebê para se familiarizar (Imagem: Tara Lynn and Co | Shutterstock)

4. Prepare o ambiente

Conforme organiza a casa para a chegada do bebê, permita que o cachorro explore novos itens, como móveis e brinquedos, para que se familiarize. Isso auxiliará na redução do estresse e da ansiedade, além de ajudá-lo a reconhecer e respeitar os espaços e objetos da criança.

5. Introduza cheiros

Antes de trazer o bebê para casa, apresente ao cachorro o cheiro do recém-nascido usando uma peça de roupa ou cobertor que ele tenha utilizado no hospital, por exemplo. Isso ajudará a reduzir a curiosidade e a ansiedade, facilitando a adaptação do animal, uma vez que entenderá o novo odor como familiar. Isso porque os cães dependem fortemente do olfato para compreender o mundo ao seu redor.