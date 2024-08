Vaticano se diz 'entristecido' por cena polêmica da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris

Em determinado momento da cerimônia, um grupo de pessoas, incluindo várias drag queens, apareceu em uma longa mesa que para muitos evocava representações da refeição final que, segundo os evangelhos, Jesus compartilhou com seus apóstolos antes de ser crucificado, algo que os organizadores do espetáculo negam.

"Em um evento prestigioso, no qual o mundo inteiro se une em torno de valores comuns, não deve haver alusões que ridicularizem as convicções religiosas de muitas pessoas", acrescentou, enfatizando que "a liberdade de expressão, que evidentemente não está em questão, encontra seu limite no respeito aos outros".

Os organizadores garantiram que pretendiam representar uma festa pagã liderada por uma das divindades gregas do Olimpo, Dionísio (ou Baco), deus do vinho e do teatro.

O diretor artístico do espetáculo, Thomas Jolly, afirmou que sua intenção era "enviar uma mensagem de amor, uma mensagem de inclusão".

As explicações, no entanto, não reduziram as críticas.