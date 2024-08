MP de Paris abre investigação por cyberbullying contra diretor artístico da cerimônia de abertura dos Jogos

O Ministério Público de Paris abriu, na quarta-feira, uma investigação por cyberbullying contra o diretor da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Thomas Jolly, que denunciou os crimes, informaram fontes próximas ao caso à AFP nesta sexta-feira (2).

A investigação, a cargo da autoridade do Ministério Público que luta contra os crimes que incitam ódio na internet, está sob o guarda-chuva do escritório central de combate aos crimes contra a Humanidade e os crimes de ódio, revelaram as fontes.

Jolly fez uma denúncia na terça-feira explicando "ser alvo de mensagens de ameaças e injúrias nas redes sociais criticando sua orientação sexual e suas supostas origens israelenses erroneamente", confirmou o Ministério Público.