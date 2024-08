Polêmica cerimônia de abertura dos Jogos de Paris impulsiona pequeno museu da França

O museu Magnin de Dijon, no leste da França, era pouco conhecido até a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, que impulsionou as visitas ao site da instituição, que saltaram de 150 para 150 mil, por hospedar uma pintura que pode ter inspirado uma cena polêmica.

"Nosso website disparou. Passamos de cerca de 150 visitantes para 150 mil de um dia para o outro", disse à AFP Leslie Weber-Robardet, encarregada pela comunicação do museu, que no momento não soube dizer com precisão o impacto nas visitas físicas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desde 1938, o museu abriga em seu acervo "A Festa dos Deuses", uma obra do século XVII do pintor barroco holandês Jan Hermansz van Biljert, que alguns nas redes sociais associaram à cena polêmica da cerimônia de abertura dos Jogos.