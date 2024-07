Conheça Bella, a gata de 14 anos com o ronronado mais alto do mundo: "Velhinha teimosa"

A habilidade curiosa da gata sempre chamou a atenção de amigos e familiares da dona, que buscou comprovar que Bella teria o ronronar mais alto do mundo Crédito: Reprodução/Guinness World Records

Sabe aquela sensação gostosa de quando você faz carinho em um gato e ele começa a ronronar? A tutora Nicole Spink conhece muito bem esse som. No caso dela, contudo, o "barulho" fofo é mais alto do que outros "pais e mães de pet" estão acostumados já que sua gatinha Bella tem o ronronado mais alto do mundo, cujo som se equipara ao volume do barulho de uma máquina de lavar. Nicole e os filhos vivem com Bella em Huntingdon, uma cidade do condado inglês de Cambridgeshire. A felina, que tem 14 anos, tem um jeito interessante de se fazer ouvir, conforme relata Nicole. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Ela ronrona o dia inteiro! Se tem comida por perto ou carinhos, ela sempre ronrona”, conta a tutora de Bella, explicando como é natural para a gata ronronar a todo momento. O hábito de Bella, contduo, é ainda mais curioso do que parece.

Nicole descreve a gata como “bastante preguiçosa”. Ela explica que Bella, com o passar dos anos, tem saído menos de casa, frente a idade avançada, mas que não perdeu a curiosidade. “Ela até se aventura no jardim e sente o cheiro das flores, mas nada além disso, na verdade”, afirma Nicole.

A partir do convívio com a gatinha e com sua habilidade característica, a família Spink sempre teve a suspeita de que o ronronar de Bella poderia ser o mais alto do mundo. A tutora conta que “amigos e familiares sempre notam o ronronar alto de Bella”, comentando coisas como “que barulho alto é esse? Ah, é a gata”. Nicole e a filha resolveram, então, testar essa teoria. Elas baixaram um aplicativo no celular que fez a medição da frequência do ronronar de Bella, que atestou que mãe e filha poderiam estar certas na suposição. Contudo, apesar da indicação do nível do som a partir do aplicativo, seria necessário o trabalho de um profissional para realizar a medição do ronronado com uma precisão mais acertada e efetiva.

A vida da gata com o ronronado mais alto do mundo se resume a comer, dormir e receber carinho Quando chegou o momento de o ronronar da Bella ser oficialmente testado, a tutora revela que teve medo de que a gatinha acabasse não se apresentando. “Ela é uma velhinha teimosa e faz o que quer. É muito o mundo da Rainha Bella”, afirma. A dona de Bella diz que a vida da cata se resume a comer, dormir e receber carinho Crédito: Reprodução/Guinness World Records

Nicole fala que o dia da gata se resume em três coisas: comer, dormir e receber carinho. “Ela sempre me acorda cedo e me pede sua comida. Então ela vai dormir, e, depois, vai querer mais comida e carinhos. Comida e sono são praticamente a vida dela”, comenta a tutora em tom bem-humorado. Depois de ser alimentada com uma tigela de sua comida favorita, Bella estava pronta para demonstrar a curiosa e barulhenta habilidade.

Bella tem o recorde do ronronar mais alto do mundo emitido por um gato doméstico vivo Com 54,59 decibéis (dB), o som emitido pela gata alcançou o recorde mundial do ronronar mais alto produzido por um gato doméstico vivo. O barulho pode ser comparado ao som de uma chaleira com líquido fervendo e não muito diferente do barulho de uma máquina de lavar roupas.