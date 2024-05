Criança de 1 ano entra para o Guinness como o artista mais jovem do mundo

A entrada no Guinness World Records do pequeno foi oficializada na segunda-feira, 20; Confira história

O pequeno Ace-Liam Nana Sam Ankrah, de apenas 1 ano e 253 dias, de Gana, entrou no Guinness World Records como o artista masculino mais jovem no mundo. Sua mãe, Chantelle Kuukua Eghan, que também é artista, descobriu a paixão do garoto pelas artes quando ele tinha apenas seis meses.

O ganês tem mais de 20 pinturas criadas, além de já ter participado de sua primeira exposição coletiva, a "The Soundout Premium Exhibition", no Museu de Ciência e Tecnologia" de Gana. No local, foram exibidas e colocadas à venda 10 de suas obras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine