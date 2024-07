Jovens chineses procuram empregos alternativos em uma economia em mudança

Apesar da solidão, e de um clima muito mais quente e úmido do que o normal, Guo Ting deixou seu emprego estável para realizar seu sonho: tornar-se atriz na “Hollywood chinesa”.

A mulher de 27 anos faz parte de um novo fenômeno entre os jovens chineses que, em muitos casos, preferem abandonar empregos seguros e até bem-remunerados e embarcar numa carreira alternativa que é mais arriscada financeiramente, porém mais gratificante em outros aspectos.

Anteriormente radicada em Pequim, no norte do país, Guo iniciou sua nova vida este ano na região subtropical de Hengdian, no leste, sede dos principais estúdios de cinema e agências de elenco.