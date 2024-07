Senai e Vestas firmam parceria para capacitar jovens e desenvolver carreiras verdes no Brasil; veja

Após a formação, os jovens poderão atuar em parques no Rio Grande do Norte e na Bahia Crédito: Fábio Lima

Parceria entre a empresa Vestas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) irá conceder bolsa integral para curso técnico especializado em eletromecânica com o intuito de apoiar o desenvolvimento de carreiras verdes e novos empregos no setor de eólicas no Brasil. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A primeira turma será formada por 60 aprendizes, de 18 a 24 anos e ensino médio completo, que serão contratados pela Vestas nos meses de agosto e setembro, e qualificados pelo Senai em Eletromecânica. Após a formação, os jovens poderão atuar em parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte e na Bahia.

“O setor como um todo poderá ser beneficiado por essa iniciativa, contando com o SENAI como parceiro forte, teremos um hub completo de formação de profissionais altamente qualificados para protagonizar as ações de mudança de uma indústria em crescimento", destaca o vice-presidente. O diretor-geral do Senai, Gustavo Leal, reforça que o acordo mostra o comprometimento da instituição em “oferecer uma formação especializada e alinhada com as novas tecnologias e processos do setor de energias renováveis”. Além disso, destaca a necessidade de profissionais capacitados no País para o desenvolvimento do mercado de transição energética. Pois, “A transição energética é uma demanda e uma realidade para a indústria; e o Brasil tem grande potencial”, comentou Gustavo Leal. Empregos verdes no Brasil O Brasil detém 10% dos empregos verdes gerados em todo o mundo e já ocupa a segunda posição em geração de empregos no setor de energia, com 68 mil postos de trabalho somente em energia eólica. Os dados são do levantamento da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena, sigla em inglês). Segundo a instituição, o setor de energias renováveis deve conseguir criar, até 2030, mais de 38 milhões de novas oportunidades de emprego em todo o mundo. De acordo com o estudo, a migração para fontes de energia renováveis não trará só benefícios climáticos, como também ajudará na diversificação da matriz energética, com influência na criação de empregos, descarbonização e transformação dos setores industriais.