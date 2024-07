Produtor dos sucessos "Titanic" e "Avatar", Jon Landau morre aos 63 anos

A morte de Landau foi informada por familiares ao site The Wrap. O falecimento do produtor foi lamentado por diversas personalidades da sétima arte, entre elas o copresidente da Disney Entertainment, Alan Bergman, que destacou a grandeza do produtor dentro e fora do ambiente de trabalho.

O produtor acumula sucessos no currículo, como "Esqueceram de Mim", "Uma Babá Quase Perfeita", "Velocidade Máxima", "Esperando para Exalar", "Duro de Matar 2", "Power Rangers" e "O Último dos Moicanos".

No entanto, foram as parcerias com o diretor James Cameron que lhe renderam os grandes trabalhos da carreira, com as superproduções “Titanic” e a sequência de filmes (ainda em andamento) Avatar. Na produção destes mega sucessos, Landau venceu dois Globos de Ouro e um Oscar.

Ainda em atividade, Landau estava envolvido para os próximos filmes de Avatar, dos quais o terceiro título da franquia já foi filmado e o quarto está e andamento. “Avatar 3” tem previsão de lançamento em dezembro de 2025

A atriz Frances Fisher, que deu vida a Ruth Bukater, mãe da protagonista Rose, do filme Titanic, lamentou a partida do colega.

“Tive que ir à sua página para ouvir sua voz. Voe com os anjos, querido Jon”, e em seguida completou “Descanse em poder, Jon”. Ambas os pronunciamentos foram feitos no X (antigo twitter).