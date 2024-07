Holanda vira sobre Turquia (2-1) e vai enfrentar Inglaterra nas semis da Euro

A Holanda venceu a Turquia por 2 a 1 neste sábado (6), de virada, no Estádio Olímpico de Berlim, e se classificou à semifinal da Eurocopa para enfrentar a Inglaterra, que mais cedo passou pela Suíça nos pênaltis.

Com uma atmosfera espetacular na capital alemã, os turcos saíram na frente com um gol de cabeça de Samet Akaydin (35') no primeiro tempo, mas os holandeses conseguiram a virada na etapa complementar marcando com Stefan De Vrij (70') e Mert Müldür (76' contra).

