Morre ciclista norueguês André Drege após queda na Volta à Áustria

Os familiares de Drege e os membros de sua equipe devem decidir se a última etapa da Volta à Áustria será disputada no domingo. As cerimônias de pódio após a quarta etapa neste sábado foram canceladas.

Nessa penúltima etapa da corrida, o ciclista membro da equipe Coop Repsol caiu enquanto fazia uma descida na região de Grossglockner, em uma das estradas alpinas mais célebres do país, segundo a agência APA, que citou a organização.

Nesta temporada, o primeiro semestre foi marcado por vários acidentes graves, que provocaram lesões sérias e envolveram vários grandes nomes do esporte.

No pelotão profissional, o último acidente fatal também aconteceu em 2023, quando o suíço Gino Mäder (26 anos), da equipe Bahrain, caiu na volta à Suíça.

No ano passado, um jovem ciclista italiano de 17 anos morreu em uma descida na Áustria durante uma corrida júnior regional.

A notícia do falecimento de Drege foi recebida com tristeza no Tour de France, onde neste sábado foi disputada a oitava etapa.

"É difícil entender o que aconteceu. Estamos em choque, é algo muito triste. No mundo do ciclismo todos devemos cuidar uns dos outros", declarou o esloveno Tadej Pogacar, atual líder geral da competição francesa.

