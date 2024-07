Mais cinco pessoas ligadas à campanha opositora são presas na Venezuela

Outras cinco pessoas foram detidas neste sábado (6) na Venezuela por colaborarem com a campanha do candidato opositor Edmundo González Urrutia, principal adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho, denunciou a oposição.

"Voltando da atividade de início de campanha em Ocumare del Tuy (estado de Miranda, centro), nosso companheiro Rafael Marín foi detido em sua residência", alertou na rede social X o partido La Causa R, que apoia a candidatura de González Urrutia.

Junto com Marín, secretário-geral do partido em Miranda, também foram "detidas mais quatro pessoas", afirmou o partido em outra mensagem, replicada pela principal aliança opositora, a Plataforma da Unidade Democrática (PUD).