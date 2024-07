WhatsApp deixa de funcionar em 15 modelos de smartphones em julho; veja lista

De acordo com o Centro de Ajuda do WhatsApp, os modelos não têm capacidade para suportar atualizações relacionadas à segurança e novas mudanças de software .

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagem mais populares do mundo, deixou de funcionar em 15 modelos de smartphone nessa segunda-feira, 1º.

O aplicativo, no momento, é compatível com modelos com os seguintes requisitos mínimos:

Aparelhos com Android OS 5.0 e versões posteriores;

Aparelhos com iOS 12 e versões posteriores;

Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e versões posteriores, incluindo dispositivos JioPhone e JioPhone 2;

Os usuários que não puderem mais utilizar o aplicativo receberão uma notificação. Veja quais não terão mais o Whatsapp: