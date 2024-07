Prefeitura de Fortaleza inaugura 4ª Horta Social, no Residencial Alameda das Palmeiras Crédito: Reprodução/ Divulgação- Prefeitura de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) inaugurou nesta segunda-feira, 1°, a 4ª Horta Social da Capital. Desta vez, o Residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Pedras, foi contemplado com a iniciativa, que consiste em uma estufa de produção de hortaliças orgânicas. A expectativa é que cerca de 400 famílias sejam beneficiadas a partir da produção e distribuição de uma tonelada de alimentos. Os bairros Conjunto Ceará, Granja Portugal e Conjunto Palmeiras já dispõem do serviço comunitário em funcionamento. A do Alameda das Palmeiras será a maior em extensão física e terá sua primeira colheita em 30 dias. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o chefe do Executivo municipal, os moradores do Residencial receberão informações sobre o cultivo e orientações nutricionais para desfrutar ao máximo dos alimentos durante o preparo.

“Serão plantadas aqui couve, alface, tomate-cereja e outras espécies, tudo para garantir a segurança alimentar das pessoas. Este é um espaço muito necessitado e a Prefeitura tem chegado junto, temos a nova horta comunitária e, hoje mesmo, inauguramos duas escolas e o local já conta com um posto de saúde e duas creches”, explica Sarto. Na inauguração, foram plantadas hortaliças que serão entregues a idosos e pessoas em insegurança alimentar identificadas e cadastradas no local. Durante as colheitas, serão distribuídos coentro, tomate cereja, alface, couve-manteiga, pimenta de cheiro, maxixe e quiabo para as pessoas inscritas no projeto. “Em casa eu tenho jardim medicinal e de flores. A horta é uma coisa maravilhosa pra comunidade e espero que possam fazer sempre mais coisas pela gente da Alameda. Eu vou plantar, tenho a mão boa! Ave maria, como vai ajudar! No mercantil tá tudo caro e, às vezes, nem é boa, saudável. Agora vai ser mais saudável. Sou louca da verdura”.