Argentina vence Chile (1-0) com gol de Lautaro e vai às quartas da Copa América

A Argentina se livrou das más recordações do MetLife ao se classificar nesta terça-feira (25) para as quartas de final da Copa América dos Estados Unidos-2024 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Chile, que ficou em situação complicada no Grupo A pela segunda rodada. Lautaro Martínez, aos 88 minutos, marcou com um chute forte dentro da grande área um gol suado com o qual a 'Albiceleste', tricampeã mundial e defensora do título continental, obteve a segunda vitória na chave e a classificação para a próxima fase. O MetLife Stadium, em East Rutherford - vizinha a Nova York - foi o cenário onde Argentina e Messi viveram uma de suas mais dolorosas derrotas, na final da Copa América Centenário-2016 contra o Chile, que conquistou o bicampeonato continental naquela ocasião, e fez com que o camisa 10 se demitisse da Albiceleste, voltando atrás depois.

Com este resultado, a Argentina lidera a chave A com 6 pontos, o Canadá está em segundo com 3, e Chile e Peru ficam mais atrás com apenas um ponto cada um. A terceira e última rodada do grupo, marcada para sábado, dia 29, terá os jogos Argentina-Peru, em Miami, e Canadá-Chile, em Orlando, ambos às 21h (horário de Brasília). - Sem profundidade - Como era de se esperar, o MetLife Stadium, casa dos Giants e dos Jets da NFL, se cobriu de azul-celeste e branco, como havia acontecido na segunda-feira na emblemática Times Square, em Nova York, com a forte presença de torcedores argentinos.

Apenas algumas manchas vermelhas se destacavam nas arquibancadas, mas suficientes para impulsionar os jogadores chilenos comandados por Ricardo Gareca, bem posicionados no primeiro tempo para fechar as linhas de passe da Argentina e isolar Messi do circuito ofensivo. Em meio a uma alternância da posse de bola, a Argentina foi a única que gerou situações de perigo na etapa inicial: um chute de Julián Álvarez aos 21 minutos que foi defendido por Claudio Bravo e um disparo de meia distância de Messi aos 35 que passou raspando a trave esquerda. O restante do jogo foi lá e cá, com a Argentina sufocando o sistema defensivo chileno embora sem ser tão perigosa como foi contra o Canadá, e 'La Roja' bem fechada na defesa, mas transformando o goleiro albiceleste Emiliano Martínez num mero espectador. - Lautaro aparece - A Argentina entrou em campo com mais vigor para encarar o segundo tempo, e prova disso foi o chute de Nahuel Molina que entrou em velocidade dentro da área, aos 49, queimando as luvas de Bravo que mandou para escanteio. Os campeões mundiais rapidamente tomaram conta do campo adversário e a organização com a qual o Chile se defendeu no primeiro tempo começou a sofrer rachaduras, por volta dos 55 minutos, quando Mac Allister quase desviou um passe alto de Messi que encontrou Bravo bem posicionado. O goleiro de La Roja, que contra a Albiceleste alcançou Gary Medel como o segundo jogador chileno com mais jogos disputados (27 cada) na história da Copa América, voltou a brilhar aos 61 minutos ao defender um chute de perto de Nicolás González.