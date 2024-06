Com duas assistências de James, Colômbia supera Paraguai na estreia da Copa América

Com o resultado positivo, a seleção comandada por Nestor Lorenzo somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do grupo

Nesta segunda-feira, 24, pela primeira rodada do Grupo A da Copa América, a Colômbia duelou diante do Paraguai no NRG Stadium e venceu por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Daniel Muñoz e Jefferson Lerma, enquanto Julio Enciso diminuiu.

Com o resultado positivo, a seleção comandada por Nestor Lorenzo, que não perde desde fevereiro de 2022 (19 vitórias e cinco empates), somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do grupo. Vale destacar a atuação de James Rodríguez, dono de duas assistências. Porém, o Brasil ainda poderá ultrapassar os colombianos nesta noite. A pentacampeã entra em campo contra a Costa Rica, também pela primeira rodada. Do outro lado, o Paraguai ficou estacionado na última colocação, sem ponto conquistado.

A Colômbia retorna aos gramados nesta sexta-feira, contra a Costa Rica, pela segunda rodada da Copa América. A bola rola às 19h (de Brasília), no University of Phoenix Stadium. No mesmo dia, o Paraguai enfrenta o Brasil. Desta vez às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium.