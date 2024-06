Homem se perde em trilha por 10 dias e sobrevive bebendo água em bota

LEIA TAMBÉM | Separados pela seca dos anos 70, irmãos cearenses se reencontram após meio século

McClish se perdeu por não reconhecer alguns pontos de referência da trilha que foram destruídos pelos incêndios nos últimos anos. Ele saiu na expectativa de retornar em algumas horas, por isso, estava sem blusa.

“Saí com apenas calças, meu par de botas de caminhada e um chapéu. Eu tinha uma lanterna e uma tesoura dobrável. Foi basicamente isso”, disse.

Segundo uma postagem da unidade de resgate de Santa Cruz no X (antigo twitter), testemunhas relataram ouvir gritos por socorro, mas a localização era difícil de estabelecer.

CAL FIRE CZU firefighters assisted @SantaCruzSO1 @BoulderCreekFD with a rescue in Big Basin State Parks last night. There were multiple reports of witnesses hearing someone yelling for help, but the location of that person was hard to establish. READ MORE pic.twitter.com/tQxHvVPVJO