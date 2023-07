Bebê é achada por cachorro após ser abandonada no Líbano

Uma bebê abandonada em um saco de lixo foi encontrada por um cachorro na cidade de Trípoli, no Líbano, e levada por ele pelas ruas da cidade. Uma pessoa que passava ao lado do animal ouviu a respiração da recém-nascida e a resgatou. De acordo com o The New York Times, o caso aconteceu na quarta-feira, 19.

Assim que foi retirada do cachorro, a criança foi levada para o Hospital Islâmico — de onde, posteriormente, foi transferida para o Hospital do Governo de Trípoli.

A recém-nascida foi resgatada com pequenos hematomas e escoriações no rosto — segundo o The New York Times, não existem informações assertivas sobre a idade da criança e sobre a sua atual condição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após o caso vir à tona, centenas de pessoas se dispuseram a adotar a bebê.