Cadela recém-adotada se perde e anda por 2 dias até achar antigo abrigo e tocar campainha

A história da cadela Bailey viralizou na última semana nas redes sociais após um reencontro improvável com o abrigo que a acolheu durante a maior parte de sua vida. Ela havia sido adotada recentemente, mas acabou fugindo da casa de seu novo tutor e se perdeu.

Sozinha e assustada, a cadela caminhou 16 km durante dois dias até chegar na instituição de resgate animal onde foi adotada, em Canutillo, região localizada no Texas, Estados Unidos.

Ao chegar no local, Bailey “bateu” na porta e apareceu nas imagens do interfone, surpreendendo os integrantes do abrigo Animal Rescue League of El Paso.

Cadela foge e anda por 2 dias de volta para tocar a campainha de seu antigo abrigo

Assim que foi informada sobre seu desaparecimento, o lar de resgate que havia acolhido Bailey publicou em sua conta no Facebook, no dia 29 de janeiro, uma nota pedindo ajuda e informações que pudessem ajudar os tutores e os ativistas a encontrarem seu paradeiro.

No entanto, para desespero de todos, ninguém a achou. E logo quando a esperança começou a diminuir, a própria Bailey surpreendeu a todos tocando a campainha de seu antigo abrigo.

Ao final, da forma mais improvável possível, foi ela quem encontrou a equipe de busca.

"Bailey agora está segura. Como sabíamos, os cães são incríveis. Bailey voltou para a Animal Rescue League of El Paso e tocou a campainha à 1h15min da manhã dizendo que queria entrar", escreveu a organização.



Em entrevista ao portal de notícias USA Today, a ONG informou que a cadela e seu tutor já se reencontraram e ambos estão bem vivendo juntos.

Confira a postagem da instituição:



