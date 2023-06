Ciclismo, trilha e caminhada: dicas para realizar de forma saudável

As férias são um ótimo momento para adotar um novo hábito, como a prática de atividade física. Os exercícios oferecem uma enorme variedade de benefícios para o organismo, incluindo desde a prevenção de doenças metabólicas até a melhora do humor e da saúde mental.

“A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso para levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Além disso, contribui para a queima de gordura, ajuda a desenvolver os músculos e fortalece o sistema imunológico”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Pratique atividades físicas diferentes durante as férias

Com mais tempo livre, vale a pena aproveitar esse período ocioso para fugir da tradicional musculação e investir em esportes mais variados, às vezes até com um toque de aventura. Por exemplo, durante as férias, a corrida e a caminhada são ótimas opções para os praticantes de atividade física, principalmente para aqueles que viajaram para destinos deslumbrantes.

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, destaca a Dra. Aline.

Cuidado com as articulações

Para os mais aventureiros, a trilha também é uma alternativa. Mas, independentemente de qual for sua opção, é importante adotar alguns cuidados para prevenir lesões, principalmente nos joelhos e tornozelos.

“A articulação do joelho é bastante demandada durante a movimentação e, por ser responsável pela sustentação do corpo, é muito suscetível a lesões durante os exercícios. Outro problema comum desse tipo de exercício são as entorses ou torções do tornozelo, principalmente durante a realização de trilhas devido ao piso irregular”, diz o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

A escolha de um calçado confortável é fundamental

De acordo com o ortopedista, para caminhar, correr ou fazer trilhas, um dos cuidados mais importantes está relacionado à escolha do calçado, que deve oferecer estabilidade, conforto e ser adequado ao tamanho do pé.

“Além disso, o tênis escolhido deve estar de acordo com o seu tipo de pisada e a atividade física que será praticada. No caso de caminhadas ou corridas, por exemplo, deve-se optar por tênis específicos que possuam um bom sistema de amortecimento para reduzir o impacto do contato com o solo nas articulações”, exemplifica o especialista. Um ortopedista pode ajudar nesta escolha.