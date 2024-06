Cão com 97 centímetros recebe título de cachorro mais alto do mundo; veja vídeo

Cachorro mais alto do mundo mede 97 centímetros Crédito: Reprodução/Guinness World Records

Kevin, um cão simpático e medroso de grande porte, quebrou um recorde mundial após ser declarado o cachorro mais alto do mundo. Ele tem 97 centímetros quando está com as quatro patas apoiadas ao chão e é reconhecido por seus tutores como um "gigante cavalheiro". A medição para o registro do recorde mundial examina altura da pata até o dorso do animal. Kevin é parte de uma família grande repleta de outros animais. Os tutores Tracy e Roger Wolfe e seus filhos Alexander, de 12 anos, e Ava, 10, dividem as responsabilidades de cuidado com Kevin e seus demais companheiros. A família na realidade é um verdadeiro exemplo de amor por animais, tendo 3 cachorros, 4 gatos, além de galinhas, cabras e cavalos. A família vive em West Des Moines, no estado de Iowa, nos Estados Unidos.