Presença de tubarão faz autoridades interditarem praia na Espanha

O fato aconteceu neste sábado, 15, e foi registrado e compartilhado nas redes sociais. No vídeo é possível ver os banhistas em pânico ao verem a barbatana dorsal do animal.

A Polícia de Telde e equipes de resgate monitoraram as áreas de Melenara, Salinetas e Taliarte com o auxílio de drones e jet skis. De acordo com as notícias locais, o fechamento se estendeu às salinetas.

O local permanecerá interditado até que uma nova inspeção por toda a área seja feita e assegure que não exista mais perigo para os banhistas.