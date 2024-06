Jornalista russo morre em ataque com drones na Ucrânia

Um jornalista russo morreu em um ataque com drones no leste da Ucrânia, onde fazia uma reportagem, anunciou neste domingo (16) o veículo para o qual ele trabalhava, três dias após a morte de outro correspondente russo perto da linha de frente.

"Nosso correspondente Nikita Tsitsagi morreu em um ataque com drones do Exército ucraniano", declarou News.Ru no Telegram.

O ataque aconteceu na zona do mosteiro de São Nicolau, perto de Vugledar, uma cidade há meses sob fortes combates, segundo o News.Ru.